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        Kırklareli Valisi Turan'dan orman ve anız yangınlarına karşı uyarı:

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, artan orman ve anız yangınlarına karşı vatandaşların duyarlı olmasını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 10:19 Güncelleme: 11.07.2025 - 10:19
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        Kırklareli Valisi Turan'dan orman ve anız yangınlarına karşı uyarı:
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, artan orman ve anız yangınlarına karşı vatandaşların duyarlı olmasını istedi.

        Valilikte düzenlenen Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Turan, son günlerde orman ve anız yangınlarının arttığını belirtti.

        Vatandaşları dikkatli olmaya çağıran Turan, "Ormanlara atılan cam şişe, sigara izmariti gibi atıklar ile dikkatsizce yakılan anızlar büyük felaketlere yol açabilir. Doğamızı korumak hepimizin sorumluluğunda." dedi.

        Turan, önceki gün merkeze bağlı Yündalan ve Kızılcıkdere köyleri ile Lüleburgaz ve Vize ilçelerinde çıkan yangınlarla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.

        - Düzensiz göçle mücadelede 12 operasyon

        Vali Turan, haziran ayında düzensiz göçle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 12 operasyon düzenlendiğini, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 18 kişinin tutuklandığını bildirdi.

        Kentte terör örgütleri, organize suç örgütleri, uyuşturucu tacirleri, göçmen kaçakçıları, siber suçlar ve asayiş suçlarıyla etkin mücadele yürütüldüğünü ifade eden Turan, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 7 operasyonda 20 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 10'unun tutuklandığını belirtti.

        Siber suçlarla mücadele kapsamında ise 1066 şüpheli hakkında işlem yapıldığını aktaran Turan, "Kırklareli, güvenlik güçlerimizin gayreti, yargı mensuplarımızın çalışmaları, Göç İdaresi ve 112 Acil Çağrı Merkezi personelimizin özverisi ve vatandaşlarımızın desteğiyle Türkiye'nin en huzurlu ve güvenli kentlerinden biri olmayı sürdürüyor. Bu başarılar, hepimizin ortak çabasıyla mümkün olmuştur." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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