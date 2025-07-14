Kırklareli Valisi Turan, incelemede bulundu

Binanın en kısa sürede hizmete açılacağını ifade eden Turan, kütüphanenin modern okuma salonları, dijital erişim olanakları ve sosyal alanlarıyla dikkat çektiğini belirtti.

Vali Turan kütüphaneyi gezerek Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen'den bilgi aldı.

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