Kırklareli Valisi Turan, incelemede bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde yapımı tamamlanan kütüphane binasında incelemede bulundu.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde yapımı tamamlanan kütüphane binasında incelemede bulundu.
Vali Turan kütüphaneyi gezerek Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen'den bilgi aldı.
Binanın en kısa sürede hizmete açılacağını ifade eden Turan, kütüphanenin modern okuma salonları, dijital erişim olanakları ve sosyal alanlarıyla dikkat çektiğini belirtti.
Turan, kütüphanenin ilçenin eğitim ve kültür hayatına önemli katkı sunacağına inandığını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.