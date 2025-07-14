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        Kırklareli'nde 15 Temmuz şehitleri anısına 253 gül fidanı dikildi

        Kırklareli'nde 15 Temmuz şehitleri anısına 253 gül fidanı toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 16:00 Güncelleme: 14.07.2025 - 17:24
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        Kırklareli'nde 15 Temmuz şehitleri anısına 253 gül fidanı dikildi
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        Kırklareli'nde 15 Temmuz şehitleri anısına 253 gül fidanı toprakla buluşturuldu.

        Kırklareli Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstasyon Caddesi'ndeki 15 Temmuz Anıtı'nda tören düzenlendi.

        Törende, Kırklareli Valisi Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, Başsavcı Özkan Levent Taşkoparan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, kurum müdürleri ile gaziler tarafından 253 gül fidanı dikildi.

        Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

        Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda ise 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı yakınlarında darbeci askerler tarafından tank ile ezilen otomobil sergilendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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