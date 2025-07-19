İstanbul Okan Üniversitesi öğrencileri Kırklareli'nde ziyarette bulundu

Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yılmaz, öğrencilere kentin tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

İstanbul Okan Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü öğrencileri Kırklareli'nde yaban mersini ve armut üretim bahçelerini ziyaret etti.

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