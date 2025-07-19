Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
Kırklareli'nde İl Koordinasyon Kurulu 2025 yılı 3. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.
Kırklareli'nde İl Koordinasyon Kurulu 2025 yılı 3. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Uğur Turan, başkanlığında Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Toplantıda, kurum müdürleri devam eden ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Turan, yaptığı konuşmada tüm kurumların çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü kaydetti.
Toplantıda kentte yürütülen kamu yatırımlarının ele alındığını ifade eden Turan, etkili koordinasyonla daha verimli hizmet etmek istediklerini kaydetti.
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