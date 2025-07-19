Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Toplantıda kentte yürütülen kamu yatırımlarının ele alındığını ifade eden Turan, etkili koordinasyonla daha verimli hizmet etmek istediklerini kaydetti.

Turan, yaptığı konuşmada tüm kurumların çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü kaydetti.

Toplantıda, kurum müdürleri devam eden ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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