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        Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde İl Koordinasyon Kurulu 2025 yılı 3. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 14:30 Güncelleme: 19.07.2025 - 14:30
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        Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Kırklareli'nde İl Koordinasyon Kurulu 2025 yılı 3. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Uğur Turan, başkanlığında Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

        Toplantıda, kurum müdürleri devam eden ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Turan, yaptığı konuşmada tüm kurumların çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü kaydetti.

        Toplantıda kentte yürütülen kamu yatırımlarının ele alındığını ifade eden Turan, etkili koordinasyonla daha verimli hizmet etmek istediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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