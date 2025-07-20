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        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi

        Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 11:48 Güncelleme: 20.07.2025 - 11:48
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        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi
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        Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda üretim ve satış yerleri ile toplu tüketim yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi.

        Gıda güvenliğini ve halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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