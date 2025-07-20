Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda üretim ve satış yerleri ile toplu tüketim yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi.
Gıda güvenliğini ve halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.
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