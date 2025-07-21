Kırklareli Valisi Turan, ziyaretlerde bulundu

Aileye başsağlığı dileyen Turan, daha sonra Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde 5 aileyi ziyaret etti.

Turan, Vize ilçesinde bir süre önce hayatını kaybeden Zühriye Kocaman'ın ailesini ziyaret etti.

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