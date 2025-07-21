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        Kırklareli Valisi Turan, ziyaretlerde bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Demirköy, Vize ve Pınarhisar ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 10:53 Güncelleme: 21.07.2025 - 10:53
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        Kırklareli Valisi Turan, ziyaretlerde bulundu
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Demirköy, Vize ve Pınarhisar ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

        Turan, Vize ilçesinde bir süre önce hayatını kaybeden Zühriye Kocaman'ın ailesini ziyaret etti.

        Aileye başsağlığı dileyen Turan, daha sonra Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde 5 aileyi ziyaret etti.

        Aile ziyaretlerine önem verdiğini ifade eden Turan, ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet edip istekleri dinlediğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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