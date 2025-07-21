Kuraklık nedeniyle debisi düşen Lüleburgaz Deresi'nin yüzeyi yosunla kaplandı

Çevreye kötü koku yayılan dereden Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince analiz için numune alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.