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        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Taşkoparan, Yeşilay Şube Başkanı Karakahya'yı ziyaret etti

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan ile Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci, Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Aslı Karakahya'ya taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 09:16 Güncelleme: 22.07.2025 - 09:23
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        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Taşkoparan, Yeşilay Şube Başkanı Karakahya'yı ziyaret etti
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        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan ile Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci, Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Aslı Karakahya'ya taziye ziyaretinde bulundu.

        Taşkoparan, bir süre önce babası vefat eden Karakahya'ya başsağlığı diledi.

        Ardından Taşkoparan ve Dökmeci, Karakahya ile sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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