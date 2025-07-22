Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Taşkoparan, Yeşilay Şube Başkanı Karakahya'yı ziyaret etti
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan ile Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci, Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Aslı Karakahya'ya taziye ziyaretinde bulundu.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan ile Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci, Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Aslı Karakahya'ya taziye ziyaretinde bulundu.
Taşkoparan, bir süre önce babası vefat eden Karakahya'ya başsağlığı diledi.
Ardından Taşkoparan ve Dökmeci, Karakahya ile sohbet etti.
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