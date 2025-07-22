Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde 600 keklik doğaya bırakıldı

        Kırklareli'nde yaban hayatının korunması ve doğal dengeyi desteklemek amacıyla doğaya 600 keklik salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 09:49 Güncelleme: 22.07.2025 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde 600 keklik doğaya bırakıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli'nde yaban hayatının korunması ve doğal dengeyi desteklemek amacıyla doğaya 600 keklik salındı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, Kayalı köyü yakınlarında çil keklikler, doğaya bırakıldı.

        Salınan keklikler ile ekosistemin korunması hedefleniyor.

        Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, keklik salım programında gazetecilere, güne hayırlı bir işe tanıklık yaparak başlamanın heyecanını yaşadığını söyledi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak nesli tükenmekte olan kekliklerin doğaya bırakıldığını ifade eden Tanrıseven, "Amacımız doğal sirkülasyonu sağlamak ve bu hayvanların da üremelerine yardımcı olmak. Umut ediyorum ki doğaya saldığımız 600 keklik yaşamlarını sürdürecek ve buradaki flora ve faunaya da katkıda bulunacaktır." dedi.

        Programa, Tanrıseven, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Zafer Kamay, Doğa Koruma ve Milli Parklar İğneada Şefi Merve Barut, Trakya Avcılık Atıcılık ve Yaban Hayatı Koruma Federasyonu (TRAKAF) Başkanı Çetin Karakoç katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O kazlara 'ev hapsi'
        O kazlara 'ev hapsi'
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Sıcak hava uyarısı! Rekor sıcaklıklar görülebilir
        Sıcak hava uyarısı! Rekor sıcaklıklar görülebilir
        İşte Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu teklifi!
        İşte Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu teklifi!
        Trump'tan İran açıklaması: Gerekirse yine yaparız
        Trump'tan İran açıklaması: Gerekirse yine yaparız
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Yarım zamanlı çalışan memura borçlanma
        Yarım zamanlı çalışan memura borçlanma
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Trump, Powell'ı 6 ayda 23 kez eleştirdi
        Trump, Powell'ı 6 ayda 23 kez eleştirdi
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı!
        Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı!
        'Fed'in kapsamlı bir iç denetim yürütmesi gerek'
        'Fed'in kapsamlı bir iç denetim yürütmesi gerek'
        Galatasaray'a Fransız 10 numara! Temaslar başladı
        Galatasaray'a Fransız 10 numara! Temaslar başladı
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme
        Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        "Bu ulusal gurur meselesi"
        "Bu ulusal gurur meselesi"
        "Trump hazırlıksızdı"
        "Trump hazırlıksızdı"
        İş hayatında gençlerin yeri
        İş hayatında gençlerin yeri

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Turan, anız ve orman yangınlarına karşı vatandaşları uyar...
        Kırklareli Valisi Turan, anız ve orman yangınlarına karşı vatandaşları uyar...
        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Taşkoparan, Yeşilay Şube Başkanı Karakahya...
        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Taşkoparan, Yeşilay Şube Başkanı Karakahya...
        Kırklareli'nde balya makinelerinin gündüz çalışması yasaklandı
        Kırklareli'nde balya makinelerinin gündüz çalışması yasaklandı
        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Taşkoparan'a ziyaretler sürüyor
        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Taşkoparan'a ziyaretler sürüyor
        Kırklareli Valisi Turan, gazilerle bir araya geldi
        Kırklareli Valisi Turan, gazilerle bir araya geldi
        KLÜ'den üniversite adaylarına davet
        KLÜ'den üniversite adaylarına davet