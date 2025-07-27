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        Kırklareli'nde Vize ilçesinde bugün denize girilmesi yasaklandı

        Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 10:51 Güncelleme: 27.07.2025 - 10:51
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        Kırklareli'nde Vize ilçesinde bugün denize girilmesi yasaklandı
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        Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi.

        Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla bugün Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

        Vatandaşlardan, yasağa uymaları istendi.

        Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gün boyu plajlarda denetimlerde bulunacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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