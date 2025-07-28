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        Kırklareli'nde İl Encümeni toplandı

        Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 14:42 Güncelleme: 28.07.2025 - 14:42
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        Kırklareli'nde İl Encümeni toplandı
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        Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı yapıldı.

        Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

        Kent için ortak akıl ile çalıştıklarını ifade eden Turan, il encümeni üyelerine çalışmalarında başarı diledi.

        Turan, hizmet etmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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