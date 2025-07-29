Kırklareli'nde "Engelliler Camide Buluşuyor Programı" düzenlendi
Kırklareli'nde "Engelliler Camide Buluşuyor Programı" gerçekleştirildi.
Kırklareli'nde "Engelliler Camide Buluşuyor Programı" gerçekleştirildi.
İl Müftülüğünce düzenlenen program kapsamında engelli vatandaşlar Kapan Camisi'nde bir araya geldi.
Programda imam hatip Ferdi Avcı tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.
Ardından engelli koordinatörü Muhammed Ali Özyörük, Avcı ve engelliler ile sohbet etti.
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