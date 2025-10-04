Habertürk
        Kırklareli Haberleri

        Edirne ve Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne ve Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 09:36 Güncelleme: 04.10.2025 - 09:36
        Edirne ve Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı.

        Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 15 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelinde 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

        İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

