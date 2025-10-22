Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Turan, görevine yeni atanan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz'e başarı dileğinde bulundu.

Altınöz ile bir süre sohbet eden Turan, müdürlüğün çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade etti.

- KLÜ'den Kosova'ya ziyaret

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Özkaya Lassalle ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Berna Ak Bingül, Kosova'da akademik ziyaretlerde bulundu.

KLÜ'den yapılan açıklamada, Lassalle ve Bingül'ün ilk olarak Mitroviçe Üniversitesini ziyaret ettiği belirtildi.

Heyet daha sonra, Priştine Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığını (TİKA) ziyaret etti.