Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının yardım kermesi sona erdi

Kermesten elde edilen gelirin Yalova Adliyesinde görevli hakim Özlem Doğru'nun kas hastalığıyla mücadele eden oğlu Uras Doğru'nun tedavisinde kullanılacağını ifade eden Taşkoparan, Doğru ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, AA muhabirine, yardım kermesine destek olan herkese teşekkür etti.

Kırklareli'nde, Yalova Adliyesinde görevli hakim Özlem Doğru'nun kas hastalığıyla mücadele eden oğluna yönelik başlatılan yardım kermesinde 300 bin lira toplandı.

