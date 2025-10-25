Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Türkiye şampiyonu bedensel engelli haltercinin hedefi Avrupa birinciliği

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde sosyalleşmek için geçen yıl spora başlayan ve katıldığı ilk müsabakada Türkiye şampiyonu olan bedensel engelli halterci Cansu Çoban (31), Avrupa şampiyonluğuna odaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 11:02 Güncelleme: 25.10.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye şampiyonu bedensel engelli haltercinin hedefi Avrupa birinciliği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde sosyalleşmek için geçen yıl spora başlayan ve katıldığı ilk müsabakada Türkiye şampiyonu olan bedensel engelli halterci Cansu Çoban (31), Avrupa şampiyonluğuna odaklandı.

        Doğuştan omurga hastalığı (meningosel) bulunan yüzde 96 bedensel engelli Cansu, geçen yıl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce engellilerin topluma kazandırılması, sosyalleşmesi ve günlük yaşamlarını kolaylaştırması amacıyla başlatılan "Engelsiz Spor Projesi"ne katıldı.

        Azmi ile kısa sürede spora adapte olan Cansu Çoban, halterde çok çalışarak kendini geliştirdi.

        İlk defa Bedensel Engelliler Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'na katılan Cansu, 79 kilogram büyük kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

        Kürsüye çıktıktan sonra öz güveni artan Cansu Çoban, yeni hedefini Avrupa şampiyonluğu olarak belirledi.

        - "Şimdi hedefim Avrupa şampiyonası"

        Cansu Çoban, AA muhabirine, yaklaşık bir yıl önce sosyalleşmek amacıyla spor yapmaya başladığını söyledi.

        Katıldığı ilk müsabakada Türkiye şampiyonu olmayı başardığını dile getiren Cansu, şampiyonunun ardından motivasyonunun yükselip spora daha fazla bağlandığını vurguladı.

        Çok fazla çalışarak kendisini daha da geliştireceğini anlatan Cansu Çoban, "Şimdi hedefim Avrupa şampiyonası. Haftada 3 gün yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz." dedi.

        Şampiyonada kazanmayı hedeflediği kupayı Kırklareli halkına armağan etmek istediğini anlatan Cansu, Kırklareli tarihinde de ilk olmak istediğini bildirdi.

        Cansu Çoban, sporun kaslarının gelişimi ve sosyalleşmesine büyük katkı sağladığını belirterek tüm engellileri spor yapmaya davet etti.

        Antrenör Ayşegül Sekmen ise sporcusunun çok çalıştığını ve bunun karşılığını ilk defa katıldığı şampiyona da aldığını belirtti.

        Artık uluslararası başarılar elde etmek istediklerini anlatan Sekmen, Cansu Çoban'a güvendiğini katılacakları şampiyonalardan kupayla döneceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Selde kaybolmuştu... Kahreden haber geldi!
        Selde kaybolmuştu... Kahreden haber geldi!
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi

        Benzer Haberler

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının yardım kermesi sona erdi
        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının yardım kermesi sona erdi
        Kırklareli ve Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli ve Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Trakya'da yer yer sağanak etkili oluyor
        Trakya'da yer yer sağanak etkili oluyor
        Kırklareli Valiliğinden fırtına uyarısı
        Kırklareli Valiliğinden fırtına uyarısı