Türkiye şampiyonu bedensel engelli haltercinin hedefi Avrupa birinciliği

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde sosyalleşmek için geçen yıl spora başlayan ve katıldığı ilk müsabakada Türkiye şampiyonu olan bedensel engelli halterci Cansu Çoban (31), Avrupa şampiyonluğuna odaklandı.

Doğuştan omurga hastalığı (meningosel) bulunan yüzde 96 bedensel engelli Cansu, geçen yıl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce engellilerin topluma kazandırılması, sosyalleşmesi ve günlük yaşamlarını kolaylaştırması amacıyla başlatılan "Engelsiz Spor Projesi"ne katıldı.

Azmi ile kısa sürede spora adapte olan Cansu Çoban, halterde çok çalışarak kendini geliştirdi.

İlk defa Bedensel Engelliler Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'na katılan Cansu, 79 kilogram büyük kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Kürsüye çıktıktan sonra öz güveni artan Cansu Çoban, yeni hedefini Avrupa şampiyonluğu olarak belirledi.

- "Şimdi hedefim Avrupa şampiyonası"

Cansu Çoban, AA muhabirine, yaklaşık bir yıl önce sosyalleşmek amacıyla spor yapmaya başladığını söyledi.