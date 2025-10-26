Kırklareli'nden kısa kısa
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, aile ziyaretlerine devam ediyor.
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, aile ziyaretlerine devam ediyor.
Kaymakam Özderin, 2025 Aile Yılı kapsamında Tozaklı köyünde 3 aileyi evinde ziyaret etti.
Ziyaretlerde aile bireyleriyle sohbet eden Özderin, ailelerin isteklerini de dinledi.
Her fırsatta ziyaretlerde bulunmaya özen gösterdiğini ifade eden Özderin, vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını kaydetti.
- "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği yapıldı
Pınarhisar'da "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği düzenlendi.
100. Yıl Camisi'nde gerçekleştirilen programda, sabah namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu.
İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar'ın namazı kıldırmasının ardından dua edilerek tesbihat yapıldı.
Kaymakam Enver Özderin'in de katıldığı program sonrası vatandaşlara çorba ikram edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.