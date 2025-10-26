KLÜ Fen Edebiyat Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı yapıldı

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Fakültenin konferans salonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meryem Çamur Demir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Demir, toplantıda, yeni akademik yılın üniversite ve fakülte için verimli ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Üniversitenin her geçen gün daha çok büyüyerek geliştiğini ifade eden Demir, öğrenci sayısında da artış yaşandığını kaydetti.

Toplantıda, doçentlik unvanı alan ve doktora eğitimini tamamlayan akademisyenlere başarı belgeleri, TÜBİTAK ve Trakya Kalkınma Ajansı projeleri kapsamında desteklenmeye hak kazanan öğretim üyeleri ile Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'nde yer alan akademisyenlere teşekkür belgeleri verildi.