Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        KLÜ Fen Edebiyat Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı yapıldı

        Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 14:56 Güncelleme: 26.10.2025 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        KLÜ Fen Edebiyat Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

        Fakültenin konferans salonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meryem Çamur Demir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

        Demir, toplantıda, yeni akademik yılın üniversite ve fakülte için verimli ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

        Üniversitenin her geçen gün daha çok büyüyerek geliştiğini ifade eden Demir, öğrenci sayısında da artış yaşandığını kaydetti.

        Toplantıda, doçentlik unvanı alan ve doktora eğitimini tamamlayan akademisyenlere başarı belgeleri, TÜBİTAK ve Trakya Kalkınma Ajansı projeleri kapsamında desteklenmeye hak kazanan öğretim üyeleri ile Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'nde yer alan akademisyenlere teşekkür belgeleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        Nilay vahşet kurbanı! Katili 15 el ateş etti!
        Nilay vahşet kurbanı! Katili 15 el ateş etti!
        Juventus'tan Kenan Yıldız harekatı!
        Juventus'tan Kenan Yıldız harekatı!
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        "Türkiye'nin çeltik ambarı" olarak nitelenen Trakya'da hasat tamamlandı
        "Türkiye'nin çeltik ambarı" olarak nitelenen Trakya'da hasat tamamlandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Edirne'de yağ fabrikasında patlama sonucu çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de yağ fabrikasında patlama sonucu çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli Valiliği Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Değerlendirme Toplan...
        Kırklareli Valiliği Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Değerlendirme Toplan...