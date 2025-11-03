Kırklareli'nde DENEYAP Teknoloji Atölyelerinden 54 öğrenci mezun oldu

Kırklareli Gençlik Merkezi'nde oluşturulan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, 54 öğrenciyi mezun etti.

Milli teknoloji hamlesi vizyonu doğrultusunda oluşturulan DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde, 12 farklı teknoloji alanındaki eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Vali Uğur Turan, Gençlik Merkezinde düzenlenen törende, DENEYAP Teknoloji Atölyelerinin Türkiye'nin umut ışığı olduğunu söyledi.

Teknolojiyi sadece kullanan değil, geliştiren bir genç kuşak yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Turan, tüm gençleri DENEYAP Teknoloji Atölyelerine davet etti.

Konuşmaların ardından, Kırklareli Üniversitesi Rektör vekili Murat Gençbay, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, Sanayi ve Teknoloji Müdürü İbrahim İşbecer tarafından mezun öğrencilere belgeleri verildi.