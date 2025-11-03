Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Sağlıklı Hayat Merkezinden aldığı destekle 30 yıldır tiryakisi olduğu sigarayı bıraktı

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde 30 yıl boyunca sigara kullanan Vedat Balta, Sağlıklı Hayat Merkezinden aldığı destekle sigarayı bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 11:16 Güncelleme: 03.11.2025 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlıklı Hayat Merkezinden aldığı destekle 30 yıldır tiryakisi olduğu sigarayı bıraktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde 30 yıl boyunca sigara kullanan Vedat Balta, Sağlıklı Hayat Merkezinden aldığı destekle sigarayı bıraktı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde öğretmen olarak görev yapan 50 yaşındaki Balta, kızının ısrarları sonucu sigara alışkanlığından kurtulmak için İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı merkez bünyesindeki sigara bırakma polikliniğinde tedaviye başladı.

        Doktor Sermin Günay'ın uyguladığı ilaçlı tedavi yöntemiyle Balta, kısa sürede sigara bağımlılığından kurtuldu.

        Balta, AA muhabirine, sigarayla üniversite yıllarında arkadaş çevresinde tanıştığını söyledi.

        Günde 2 pakete yakın sigara içtiğini belirten Balta, "Sigara içerken nefes almakta güçlük çekmem, aldığım nefesin kısa sürede beni tatmin edecek noktada olmadığını keşfetmem ve kızımın yoğun baskısı sigarayı bırakmamda etkin rol oynadı." dedi.

        Sigara içtiği yılların pişmanlığını yaşadığını vurgulayan Balta, sigara bağımlılığından kurtularak mutlu ve sağlıklı bir yaşama kavuştuğunu dile getirdi.

        Artık rahat nefes aldığını, yediği yemeğin, içtiği suyun tadını daha iyi aldığını anlatan Balta, şöyle konuştu:

        "Sigara içmeyen bir insana göre, sigara içilen ortamda veya sigara içen bir insanın üzerinde farklı bir koku oluyor. Bu koku çevrenizdeki insanları çok ciddi bir şekilde rahatsız ediyor. Bu bağımlılığın bir boyutu. Asıl boyutu sosyal psikolojiyle ilintili, kızımın bana yönelik, 'baba beni ne zaman babasız bırakmayı düşünüyorsun sigara sebebiyle' cümlesi olmuştu. Bu önemli bir sosyolojik argüman. Hayatın aslında temel gerçeklerinden birisi. Bu gerçekliğin sigara üzerinden olmasını istemediği için böyle bir baskısı oluyordu."

        Sigarayı bıraktıktan sonra cildinin renginin dahi olumlu anlamda değiştiğine dikkati çeken Balta, "Arkadaşlarım, ne kullandığımı soruyor bende sigarayı bıraktığımı söyleyince şaşırıyorlar." dedi.

        Sigarayı bıraktıktan sonra vücudunda metabolik değişimlerin de olduğunu belirten Balta, "Uyku dengem farklılaştı, daha sağlıklı uyuduğumu fark ediyorum bir buçuk yıldan beri. Özellikle sabahları uyandığımda daha dinlenmiş bir beden ve ruhla güne 'merhaba' dediğimi biliyorum, bu önemli. Tat alma duyumumun farklılaştığını hissettim. Gıdaların, içeceklerin gerçek tadına ulaştığımı fark ettim. Aynı zamanda daha sağlıklı beslendiğimi görüyorum." ifadelerini kullanı.

        - "Gerçekten çok kötü bir koku"

        Balta, sigarayı bıraktıktan sonra sağlıkla ilgili bilinç ve duyarlılığının da arttığını ifade etti.

        Sigara içtiği dönemdeki koku nedeniyle tepki çekme endişelerinin de artık sona erdiğini aktaran Balta, şunları kaydetti:

        "Bana etrafımdaki insanlar, sevenlerim, günlük yaşamımda büyük zamanlar geçirdiğim insanlar bugüne kadar nasıl tahammül etmişler gerçekten şaşırıyorum. Gerçekten çok kötü bir koku. Şu anda sizlerin de günlük yaşamda algıladığınız bazı kokular vardır ve her zaman nefret edersiniz, hoşlanmazsınız, kokunun bulunduğu ortamda hiç bulunmak istemezsiniz. Şu anda benim hissettiğim de bu. Sigara kokusunun olduğu bir ortamda bulunmak hiçbir şekilde istemiyorum. Çok kötü kokuyormuş."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Dünyada ilk: Maldivler'de nesiller boyu sigara yasaklandı
        Dünyada ilk: Maldivler'de nesiller boyu sigara yasaklandı
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        Anket: ABD'lilerin yüzde 64'üne göre Trump 'çok ileri gitti'
        Anket: ABD'lilerin yüzde 64'üne göre Trump 'çok ileri gitti'
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        ABD'de 10 milyarderin serveti bir yılda 698 milyar dolar arttı
        ABD'de 10 milyarderin serveti bir yılda 698 milyar dolar arttı
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Otomotiv sanayisinden yurt dışı açılımı
        Otomotiv sanayisinden yurt dışı açılımı
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu
        Kırklareli'nde DENEYAP Teknoloji Atölyelerinden 54 öğrenci mezun oldu
        Kırklareli'nde DENEYAP Teknoloji Atölyelerinden 54 öğrenci mezun oldu
        Pınarhisar Kaymakamı Özderin, aile ziyaretlerinde bulundu
        Pınarhisar Kaymakamı Özderin, aile ziyaretlerinde bulundu
        Pınarhisar'a 3. etap TOKİ konutları yapılacak
        Pınarhisar'a 3. etap TOKİ konutları yapılacak
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Turan, köy ziyaretlerinde bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, köy ziyaretlerinde bulundu