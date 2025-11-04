Habertürk
    
      
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Erken teşhisle kanseri yenen eski jokey, köyünde şampiyon atlar yetiştiriyor

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklarelili Akman Akay, yaklaşık 10 yıl hipodromlarda jokeylik yaptıktan sonra erken teşhisle öğrendiği kemik kanserini yenerek, çocukluk tutkusu atlarla bu kez yetiştirici olarak ilgilenmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 12:21 Güncelleme: 04.11.2025 - 12:21
        Erken teşhisle kanseri yenen eski jokey, köyünde şampiyon atlar yetiştiriyor
        Babaeski ilçesi Büyükmandıra beldesinde oturan 41 yaşındaki Akay, çocukluğunda dedesinin atlarına ilgi duyarak biniciliğe adım attı.

        Gençlik yıllarında jokey olma hayalinin peşinden giden Akay, ailesiyle İstanbul'a göç ettikten sonra jokeylik eğitimi aldı.

        Hipodromlarda 1999 yılında 15 yaşında mesleğe başlayan Akay, yaklaşık 10 yıl boyunca birçok yarışta başarı elde etti.

        Mesleğinin 10. yılında sağ dizindeki ağrı şikayetiyle hastaneye başvuran Akay, yapılan tetkiklerde kemik kanseri olduğunu öğrendi.

        Tedavi sürecinde 7 kez ameliyat geçiren Akay'ın sağ bacağı 2020'de 36 yaşındayken ampute edildi.

        Hastalığı nedeniyle jokeylik kariyerini noktalayan Akay, iyileştikten sonra tekrar köyüne dönerek çocukluk hayaline yeni bir yön verdi.

        Sağ bacağına protez takılan Akay, şampiyon jokeylik kariyerinin ardından bu kez şampiyon atlar yetiştirmek için çalışıyor.

        Dedesinden kalan çiftlikte 8 atla ilgilenen Akay, bakım, antrenman ve yetiştiricilik çalışmalarını sürdürüyor.

        - "Yürüyemediğim halde hiç mücadeleyi bırakmadım"

        Akay, AA muhabirine, bacağının ampute olması nedeniyle yaklaşık 3 yıl yürüyemediğini ancak hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadığını söyledi.

        Kanser hastalığı nedeniyle jokeylik kariyerini noktaladığını anlatan Akay, şunları kaydetti:

        "Köyüme döndüm. Sağ olsunlar arkadaşlarımız hastalığımda bizi hiç koparmadı, hep ziyarete geldiler. Biz de tecrübemizle arkadaşlara yardımcı olduk. 3 yıl yürüyemedim çok ağrılarım vardı. Yürüyemediğim halde hiç mücadeleyi bırakmadım. İki bastonla dahi ata bindiğim oldu. Şu an atların tüm bakımını yapıyorum. Mücadeleyi bıraksaydım zaten atlatamazdım, o ağrılara göre."

        - "Atçılık bir tutku"

        Zor günler geçirdiğini ancak erken teşhis ve at sevgisiyle kanseri yendiğini dile getiren Akay, sözlerini şöyle tamamladı:

        "At yetiştiriciliğinin yanında çiftçilik de hayvancılık da yapıyoruz, büyükbaş, küçükbaş... Ama atçılık bir sevda, bir tutku. Bırakamadık. Bize zevk verdiği için, işi de bildiğimiz için bırakamadık. Yarış kazanmak çok farklı bir duygu, çok yarışlar kazandık, onun heyecanını hiç unutamadığım için bırakamadık, tekrar devam ediyoruz. Atlarımız koşuyor, koşanlar da başarı gösteriyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

