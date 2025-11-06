Kırklareli Valisi Turan, incelemede bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünde incelemede bulundu.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünde incelemede bulundu.
Vali Turan, müdürlük binasını gezerek personelle sohbet etti.
Ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hatice Özdemir'den brifing alan Turan, başarılı çalışmalar sürdüren Özdemir ve personeline teşekkür etti.
Turan, kentin gelişmesi ve kalkınması için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.