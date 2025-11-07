Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde emlak danışmanlarına yetki belgeleri verildi

        Kırklareli'nde emlak danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 08:48 Güncelleme: 07.11.2025 - 08:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde emlak danışmanlarına yetki belgeleri verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli'nde emlak danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı yapıldı.

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) ve Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde oda binasında gerçekleştirilen sınava 6 kursiyer katıldı.

        Odanın konferans salonunda düzenlenen törende, sorumlu emlak danışmanı seviye 5 sınavını başarı ile tamamlayan kursiyerlere yetki belgeleri verildi.

        Oda Başkanı Soner Ilık, eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik etti.

        Emlak sektöründe faaliyet gösterilebilmesi için yetki belgesi alınmasının zorunlu olduğunu ifade eden Ilık, bu konuya dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

        Konuşmanın ardından emlak danışmanlarına yetki belgeleri teslim edildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        Alman hemşire 'iş yükünü azaltmak için' 10 hastayı öldürdü
        Alman hemşire 'iş yükünü azaltmak için' 10 hastayı öldürdü
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Yapay zekadan istihdama iyi haber
        Yapay zekadan istihdama iyi haber
        Trump: Gazze'de süreç çok iyi gidiyor
        Trump: Gazze'de süreç çok iyi gidiyor
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı!
        Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı!
        Samsunspor Avrupa'da doludizgin!
        Samsunspor Avrupa'da doludizgin!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Tedesco'dan hakem ve penaltı sözleri!
        Tedesco'dan hakem ve penaltı sözleri!
        Fenerbahçe'de penaltı isyanı!
        Fenerbahçe'de penaltı isyanı!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Gebze'deki çökme nedeni zemin
        Gebze'deki çökme nedeni zemin
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde Tarımsal Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde Tarımsal Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        SOLOTÜRK, Kırklareli'nde gösteri uçuşu yapacak
        SOLOTÜRK, Kırklareli'nde gösteri uçuşu yapacak
        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut hayata geçirecekleri projeleri anla...
        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut hayata geçirecekleri projeleri anla...
        Kırklareli İl Özel İdaresinin 2026 yılı hazırlık bütçesi 1 milyar 150 milyo...
        Kırklareli İl Özel İdaresinin 2026 yılı hazırlık bütçesi 1 milyar 150 milyo...
        Kırklareli'nde canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakilleri denetlendi
        Kırklareli'nde canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakilleri denetlendi