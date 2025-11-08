Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne'nin Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken'i makamında kabul etti.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne'nin Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken'i makamında kabul etti.
Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kırklareli'nin çok güzel bir kent olduğunu ifade eden Turan, kentin gelişmesine katkı sunmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.
Köken de çalışmaları hakkında Turan'a bilgi verdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.