Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi

Gıda güvenliğini ve halk sağlığını korumak amacıyla denetimlere önem verdiklerini ifade eden Karaca, kurallara uyan ve halk sağlığını düşünen işletmelere teşekkür etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, denetimlerin hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde gıda üretim ve satış yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.