        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri Rüştü Keleş ile İlkay Budak Keleş, müfettiş yardımcısı Anıl Özbörme'yi makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 13:50 Güncelleme: 17.11.2025 - 13:50
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri Rüştü Keleş ile İlkay Budak Keleş, müfettiş yardımcısı Anıl Özbörme'yi makamında kabul etti.

        Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek müfettişlerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Kırklareli'nin eğitim ve öğretimde başarılı bir kent olduğunu ifade eden Turan, bu başarının artması için çalıştıklarını kaydetti.

        - Hayvancılık işletmeleri ziyaret edildi

        Pınarhisar ilçesinde hayvancılık işletmeleri ziyaret edildi.

        Pınarhisar Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yılmaz, personeli ile hayvancılık işletmelerini ziyaret etti.

        İşletmeleri gezen Yılmaz, istekleri dinledi.

        Yılmaz, hayvan hastalıklarına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

