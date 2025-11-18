Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Trakya'da motorlu kara taşıtı sayısı 762 bin 475 oldu

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 762 bin 475'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 11:45 Güncelleme: 18.11.2025 - 11:45
        Trakya'da motorlu kara taşıtı sayısı 762 bin 475 oldu
        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 762 bin 475'e yükseldi.

        Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) 2025 ekim ayı itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları istatistikleri açıklandı.

        Buna göre motorlu kara taşıtı sayısı Tekirdağ'da 379 bin 257, Edirne'de 206 bin 482, Kırklareli'nde ise 176 bin 736 oldu.

        Trakya'da eylül ayında motorlu kara taşıtı sayısı 758 bin 473 olarak kayıtlara geçmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

