CHP Genel Sekreter Yardımcısı Balyalı, Kırklareli'nde parti teşkilatıyla bir araya geldi

CHP Genel Sekreter Yardımcısı Tarık Balyalı, Kırklareli'nde parti teşkilatıyla buluştu.

Balyalı, CHP İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, partisinin önemli bir kurultaya hazırlandığını söyledi.

Kurultayda parti programının yenileneceğini, genel başkan ve yeni parti teşkilatının seçileceğini ifade eden Balyalı, kurultay hazırlıklarının devam ettiğini belirtti.

Kurultay ile partinin gelecek 15 yıllık sürecinin temellerini atacaklarını dile getiren Balyalı, "CHP'nin kurultayı, Türkiye'nin değişim kurultayı olacak. Çünkü CHP Türkiye'nin birinci partisidir ve gelecekte de Türkiye'nin iktidarıdır." diye konuştu.

CHP'nin Türkiye'nin birinci partisi olduğunu iddia eden Balyalı, CHP'nin gelecekte de iktidar olacağına inandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de hazır olduklarını ifade eden Balyalı, "Her ne kadar bugün Silivri'de olsa bile cumhurbaşkanı adayımız sayın Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin gelecekteki cumhurbaşkanıdır. Biz örgütlerimizle, belediyelerimizle yarına hazırlanıyoruz. Hangi gün olursa olsun hiç fark etmez, ister zamanında isterse önce biz seçime hazırız." dedi.