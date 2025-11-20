Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        CHP Genel Sekreter Yardımcısı Balyalı, Kırklareli'nde parti teşkilatıyla bir araya geldi

        CHP Genel Sekreter Yardımcısı Tarık Balyalı, Kırklareli'nde parti teşkilatıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 12:33 Güncelleme: 20.11.2025 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Sekreter Yardımcısı Balyalı, Kırklareli'nde parti teşkilatıyla bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP Genel Sekreter Yardımcısı Tarık Balyalı, Kırklareli'nde parti teşkilatıyla buluştu.

        Balyalı, CHP İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, partisinin önemli bir kurultaya hazırlandığını söyledi.

        Kurultayda parti programının yenileneceğini, genel başkan ve yeni parti teşkilatının seçileceğini ifade eden Balyalı, kurultay hazırlıklarının devam ettiğini belirtti.

        Kurultay ile partinin gelecek 15 yıllık sürecinin temellerini atacaklarını dile getiren Balyalı, "CHP'nin kurultayı, Türkiye'nin değişim kurultayı olacak. Çünkü CHP Türkiye'nin birinci partisidir ve gelecekte de Türkiye'nin iktidarıdır." diye konuştu.

        CHP'nin Türkiye'nin birinci partisi olduğunu iddia eden Balyalı, CHP'nin gelecekte de iktidar olacağına inandığını kaydetti.

        Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de hazır olduklarını ifade eden Balyalı, "Her ne kadar bugün Silivri'de olsa bile cumhurbaşkanı adayımız sayın Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin gelecekteki cumhurbaşkanıdır. Biz örgütlerimizle, belediyelerimizle yarına hazırlanıyoruz. Hangi gün olursa olsun hiç fark etmez, ister zamanında isterse önce biz seçime hazırız." dedi.

        CHP İl Başkanı Bora Terzi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, parti çalışmaları hakkında Balyalı'ya bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        Başsavcılıktan bahis soruşturması için açıklama!
        Başsavcılıktan bahis soruşturması için açıklama!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        Epstein'in kardeşinden Trump iddiası: "Çok iyi arkadaşlardı"
        Epstein'in kardeşinden Trump iddiası: "Çok iyi arkadaşlardı"
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        A Milli Takım basamak atladı!
        A Milli Takım basamak atladı!
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        AFAD ve komandolar 1 haftadır arıyor... Korkutan bekleyiş!
        AFAD ve komandolar 1 haftadır arıyor... Korkutan bekleyiş!
        İki grubun 'pompalı'larla kanlı düellosu!
        İki grubun 'pompalı'larla kanlı düellosu!
        Ayağı kaydı, heyelanlı bölgeye düştü!
        Ayağı kaydı, heyelanlı bölgeye düştü!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?

        Benzer Haberler

        "Vatan ve Kahraman Buluşmaları"nda şehit ve gazilerin hikâyeleri genç kuşak...
        "Vatan ve Kahraman Buluşmaları"nda şehit ve gazilerin hikâyeleri genç kuşak...
        Pınarhisar'da otomobiller çarpıştı: 3 kişi hafif yaralandı
        Pınarhisar'da otomobiller çarpıştı: 3 kişi hafif yaralandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli Valisi Turan, kurum ziyaretlerinde bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, kurum ziyaretlerinde bulundu
        Pehlivanköy'de veteriner muayenehaneleri denetlendi
        Pehlivanköy'de veteriner muayenehaneleri denetlendi
        Pehlivanköy'de yerli ve milli arpa çeşidinin yaygınlaştırılması çalışmaları
        Pehlivanköy'de yerli ve milli arpa çeşidinin yaygınlaştırılması çalışmaları