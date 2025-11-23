Habertürk
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Giriş: 23.11.2025 - 12:49 Güncelleme: 23.11.2025 - 12:49
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Özderin, çarşı esnafını ziyaret ederek işlerinde bereket ve kolaylık diledi.

        Bir süre esnaf ile sohbet eden Özderin, talepleri dinledi.

        - Hobi bahçesi müracaatları sürüyor

        Lüleburgaz'da hobi bahçeleri için müracaatlar devam ediyor.

        Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, hobi bahçelerinin 2026 yılında kullanılması için müracaatların alındığı bildirildi.

        İnsan, doğa ve yaşam ilişkisinin pekiştirilmesi amacıyla hayata geçirilen hobi bahçeleri projesinin devam ettiği aktarılan açıklamada, hobi bahçelerinin ekolojik tarım alanı olarak kullanıldığı kaydedildi.

        Açıklamada, müracaatların Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi ile Kongre Meydanı'ndaki irtibat bürosuna yapılabileceği belirtildi.

