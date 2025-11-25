Kırklareli İl Genel Meclisi altyapı raporunu onayladı

Kırklareli İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresi 2026 Yılı Yatırım Programı kapsamında hazırlanan altyapı raporunu kabul etti.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında yapılan 17. birleşim, önceki birleşime ait tutanak özetinin okunup onaylanmasıyla başladı.

Toplantıda, İl Özel İdaresi 2026 Yılı Yatırım Programı kapsamında Altyapı Komisyonunca hazırlanan rapor okundu.

Raporda, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün çalışma programı taslaklarına yer verildi.

Altyapı raporu oy birliğiyle kabul edildi.

– Sertkaya seçildi

Meclis Üyesi Yeşim Girgin'in istifasının ardından yapılan Meclis Başkan Vekilliği seçiminde Emin Sertkaya ve Cihan Alkan aday oldu.

Yapılan oylamada Sertkaya 16 oy alarak seçildi. Alkan 7 oy aldı, bir oy ise geçersiz sayıldı.

Toplantıda ayrıca 3 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.