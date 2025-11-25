Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Barosu Kadın Hukuku Komisyonu Üyesi Gökçem Yağmur Şen, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 16:42 Güncelleme: 25.11.2025 - 16:42
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Barosu Kadın Hukuku Komisyonu Üyesi Gökçem Yağmur Şen, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

        Şen, Kırklareli Barosunda yaptığı açıklamada, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün, dünyada kadınlara yönelik şiddete karşı yükselen ortak sesi simgelediğini söyledi.

        Şiddetin önlenebilir bir olgu olduğunu aktaran Şen, "Kadına yönelik şiddetle mücadele, yalnızca kadınların değil, tüm toplumun adalet, eşitlik ve demokrasi sınavıdır. Kadınlara yönelik şiddet önlenebilir. Yaşam hakkını korumak, ertelenemez pozitif bir yükümlülüktür. Yaşam hakkı kutsaldır, eşitlik vazgeçilmezdir, adalet geciktirilemez bir sorumluluktur." diye konuştu.

        - Yangın söndürme eğitimi verildi

        Pınarhisar Kaymakamlığında yangın söndürme eğitimi düzenlendi.

        İş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, yangına müdahale yöntemleri anlatıldı.

        Daha sonra kaymakamlık bahçesinde yakılan ateşe, personel tarafından yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi.

        Tatbikata Kaymakam Enver Özderin de katıldı.

        - Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

        Kırklareli'nin kadın muhtarları Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

        Kadın muhtarlar adına İstasyon Mahallesi Muhtarı Naide Özdemir, Millet Bahçesi'nde yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddeti kınadıklarını belirtti.

        Şiddetin her türlüsüne "dur" denebileceğini ifade eden Özdemir, "Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Katledilen kadınlarımızı saygıyla anıyoruz." dedi.

        Açıklamaya Karakaş Mahallesi Muhtarı Esra Mağıltaş ile Doğu Mahallesi Muhtarı Arzu Yıldırım da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

