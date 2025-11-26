Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 09:35 Güncelleme: 26.11.2025 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz'ü ziyaret etti.

        Kaymakam Özderin ziyarette, Altınöz ile bir süre sohbet etti.

        Altınöz de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        - KADES uygulaması tanıtıldı

        Demirköy'de Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Ekipler, KADES uygulaması hakkında esnaflara bilgi verdi, broşür dağıttı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        Trump ile Selman arasında İsrail gerginliği iddiası
        Trump ile Selman arasında İsrail gerginliği iddiası
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        33 maçlık seri sona erdi!
        33 maçlık seri sona erdi!
        Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki!
        Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Cimbom'a Union Saint-Gilloise şoku!
        Cimbom'a Union Saint-Gilloise şoku!
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        Kıyı bölgeler için lodos ve yağmur uyarısı
        Kıyı bölgeler için lodos ve yağmur uyarısı
        Trump'tan barış görüşmelerine ilişkin: Karmaşık bir süreç
        Trump'tan barış görüşmelerine ilişkin: Karmaşık bir süreç
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Turan, devlet korumasındaki çocukları ziyaret etti
        Kırklareli Valisi Turan, devlet korumasındaki çocukları ziyaret etti
        Kırklareli'nde amatör balıkçılar denetlendi
        Kırklareli'nde amatör balıkçılar denetlendi
        Kırklareli'nde tarlalara ekilen kuraklığa dayanıklı yem bitkilerinin kontro...
        Kırklareli'nde tarlalara ekilen kuraklığa dayanıklı yem bitkilerinin kontro...
        19 yaşındaki Rümeysa'nın silahlı saldırıda ölümüyle ilgili yakalanan 16 şüp...
        19 yaşındaki Rümeysa'nın silahlı saldırıda ölümüyle ilgili yakalanan 16 şüp...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli İl Genel Meclisi altyapı raporunu onayladı
        Kırklareli İl Genel Meclisi altyapı raporunu onayladı