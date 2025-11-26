Kırklareli'nden kısa kısa
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz'ü ziyaret etti.
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz'ü ziyaret etti.
Kaymakam Özderin ziyarette, Altınöz ile bir süre sohbet etti.
Altınöz de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
- KADES uygulaması tanıtıldı
Demirköy'de Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, esnaf ziyaretinde bulundu.
Ekipler, KADES uygulaması hakkında esnaflara bilgi verdi, broşür dağıttı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.