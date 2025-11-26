Habertürk
        Kırklareli'nde genç kızın öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 16 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 19 yaşındaki genç kızın öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 26.11.2025 - 09:39 Güncelleme: 26.11.2025 - 09:39
        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 19 yaşındaki genç kızın öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Lüleburgaz Adliyesine getirildi.

        Gündoğdu Mahallesi'nde 21 Kasım'da çıkan kavgada hayatını kaybeden Rümeysa Sanpur'un (19) nişanlısı S.D'nin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Bu arada hayatını kaybeden genç kızın, 8 Kasım'da Lüleburgaz'ın kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında düzenlenen kortejde, "Kadına ve çocuğa şiddete hayır" pankartı taşıdığı öğrenildi.

        - Olay

        Gündoğdu Mahallesi'ne gelen bir grup, daha önce husumetli oldukları öğrenilen kişinin evine silahla ateş açılması sonucu çıkan çatışmada, nişanlısının evine aile yemeği için geldiği öğrenilen Rümeysa Sanpur (19) silahla ağır yaralanmış, hastanede hayatını kaybetmişti.

        Kavgaya karışan 16 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti.

        Hayatını kaybeden Sanpur'un cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verilmişti.

