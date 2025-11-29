Kırklareli'nde köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
Kırklareli İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekiplerin asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bu kapsamda Kızılcıkdere-Deveçatağı köyü arasında13 kilometrelik sıcak asfalt çalışması tamamlandı.
Yol yapım çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
