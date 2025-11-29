Kırklareli Valisi Turan'a ziyaret

Vali Turan makamında, Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçisi Fatih Kasal, AFAD İl Müdürü Salih Erden, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri Rüştü Keleş, İlkay Budak Keleş, müfettiş yardımcısı Anıl Özbörme ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kerim Sanık'ı kabul etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.