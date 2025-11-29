Kırklareli Valisi Turan'a ziyaret
Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler sürüyor.
Vali Turan makamında, Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçisi Fatih Kasal, AFAD İl Müdürü Salih Erden, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri Rüştü Keleş, İlkay Budak Keleş, müfettiş yardımcısı Anıl Özbörme ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kerim Sanık'ı kabul etti.
Vali Turan, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kent hakkında bilgi veren Turan, kentin gelişimine katkı sunmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.
