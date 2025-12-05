Kırklareli Üniversitesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı
Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Rektörlükte düzenlenen törende konuşan KLÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, protokol ile üniversite öğrencilerinin sağlık alanındaki çalışmalara destek vereceğini söyledi.
Öğrencilerin sosyal sorumluluk faaliyetlerine aktif olarak katılacağını ve eğitim imkanlarından daha fazla yararlanacağını belirten Ak, üniversite olarak toplumla iç içe olmaya önem verdiklerini ifade etti.
İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de protokolün öğrencilerin saha deneyimlerine katkı sağlayacağını vurguladı.
Cerit, bilgili ve geleceğe emin adımlarla yürüyen sağlık çalışanları yetiştirmek için çalıştıklarını kaydederek protokolün hayırlı olmasını diledi.
