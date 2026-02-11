Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Altınöz, okul müdürleriyle bir araya geldi

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, okul müdürleriyle bir araya geldi.



Altınöz, makamında okul müdürlerinin taleplerini dinledi.



Ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Altınöz, okullardaki hizmet kalitesinin artması için çalıştıklarını söyledi.



Okul yöneticilerine gayretlerinden dolayı teşekkür eden Altınöz, kentin adını eğitim ve öğretimdeki başarılarla duyurmak istediklerini kaydetti.













