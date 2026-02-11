Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Dereköy Sınır Kapısı'nda 10 kilogram likit esrar ele geçirildi

        Bulgaristan'dan Türkiye'ye Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan otomobilde yaklaşık 10 kilogram likit esrar ele geçirildi, 2 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 09:25 Güncelleme: 11.02.2026 - 09:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dereköy Sınır Kapısı'nda 10 kilogram likit esrar ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bulgaristan’dan Türkiye'ye Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan otomobilde yaklaşık 10 kilogram likit esrar ele geçirildi, 2 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

        D.P. yönetimindeki 1AFL358 yabancı plakalı otomobil, pasaport ve gümrük işlemlerinin ardından şüphe üzerine Dereköy Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Şubesi ekiplerince x-ray taramasına sevk edildi.

        Tarama sırasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç, hangar bölümünde narkotik dedektör köpeği "Akrep"in de katılımıyla detaylı aramaya alındı.

        Aramada, otomobilin arka koltuğunun altında oluşturulan gizli bölmede 12 metal termos içerisine saklanmış yaklaşık 10 kilogram likit esrar ele geçirildi.

        Sürücü D.P. ile araçta bulunan S.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        Annesini katleden genç kıza 17 yaş indirimi!
        Annesini katleden genç kıza 17 yaş indirimi!
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Anne ve babası katledilen iki kardeş: Hunharca bir cinayet!
        Anne ve babası katledilen iki kardeş: Hunharca bir cinayet!
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        22 yaşındaki Dilruba'nın katili için karar açıklandı!
        22 yaşındaki Dilruba'nın katili için karar açıklandı!
        Küba'da petrol krizi derinleşiyor!
        Küba'da petrol krizi derinleşiyor!
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen hava sahalarını kullandı
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen hava sahalarını kullandı
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi

        Benzer Haberler

        Kırklareli'ndeki rüşvet operasyonunda 4 şüpheliye adli kontrol
        Kırklareli'ndeki rüşvet operasyonunda 4 şüpheliye adli kontrol
        Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Altınöz, okul müdürleriyle bir araya geldi
        Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Altınöz, okul müdürleriyle bir araya geldi
        Edirne ve Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Hey...
        Kırklareli Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Hey...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı