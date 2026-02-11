Canlı
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, gazetecilerle bir araya geldi.

        Giriş: 11.02.2026 - 17:08 Güncelleme: 11.02.2026 - 17:08
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, gazetecilerle bir araya geldi.


        Ak, Kayalı Kampüsü Gastronomi Mutfağı Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, bahar şenliği hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.


        Üniversite olarak kültür ve sanat etkinliklerine önem verdiklerini ifade eden Ak, öğrencilerin hem eğlenebileceği hem de sosyalleşebileceği bir program planladıklarını belirtti.


        Şenlik kapsamında çeşitli etkinlikler ve konserlerin düzenleneceğini aktaran Ak'a, rektör yardımcıları Prof. Dr. Kadriye Eylem Özkaya Lassalle, Prof. Dr. Murat Gençbay ve Prof. Dr. Meryem Çamur Demir de eşlik etti.


        - Resim ve ebru sergisi açıldı

        Vize'de "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" resim ve ebru sergisi açıldı.

        Vize İlçe Halk Eğitim Merkezince açılan sergide öğrenciler tarafından resim ve ebru atölye çalışmalarında hazırlanan eserler sergilendi.

        Sergi açılışına Kaymakam Kemal Balaban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir ile öğrenciler katıldı.

        Kaymakam Balaban ve beraberindekiler, sergiyi gezerek öğrencilerden bilgi aldı.

        - Doğal gaz çalışmaları devam ediyor

        Vize'de doğal gaz altyapı çalışmaları sürüyor.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, çalışmaları takip ederek ekiplerden bilgi aldı.

        İlçede doğal gaz altyapısının yüzde 90 tamamlandığını ifade eden Özalp, 12 kilometrelik bir hatta çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.

        Yıl içerisinde ilçenin tamamına doğal gazı ulaştıracaklarını aktaran Özalp, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

