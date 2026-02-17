Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 774 bin 389 oldu

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 774 bin 389'a ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 11:46 Güncelleme: 17.02.2026 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 774 bin 389 oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 774 bin 389'a ulaştı.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, ocak 2026 itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistik verilerini açıkladı.

        Buna göre Türkiye'de ocak ayında 144 bin 620 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

        Motorlu kara taşıtı sayısı Edirne'de 209 bin 420, Kırklareli'nde 179 bin 182, Tekirdağ'da ise 385 bin 787 oldu.

        2025 yılı aralık ayında bölgede araç sayısı 771 bin 799 olarak kayıtlara geçmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Helikopter pisti heyelanda çöktü!
        Helikopter pisti heyelanda çöktü!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Sosyal jet lag pahalıya patladı
        Sosyal jet lag pahalıya patladı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        "Efes, otopark rantına kurban edilemeyecek kadar kıymetli"
        "Efes, otopark rantına kurban edilemeyecek kadar kıymetli"
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 2 hastaya umut ola...
        Kırklareli'nde beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 2 hastaya umut ola...
        KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Kırklareli'nde risk altındaki çocuklar mobil ekipler...
        KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Kırklareli'nde risk altındaki çocuklar mobil ekipler...
        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu
        Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu
        Lüleburgaz'da buzağı kayıplarının azaltılmasına yönelik çalışmalar sürüyor
        Lüleburgaz'da buzağı kayıplarının azaltılmasına yönelik çalışmalar sürüyor
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa