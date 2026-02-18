Vize'de eğitim-öğretim tedbirleri toplantısı yapıldı.



Vize Kaymakamı Kemal Balaban başkanlığında Vize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, okul çevrelerinde asayişin temini, trafik güvenliğine ilişkin alınan tedbirler görüşüldü.



Kaymakam Balaban, eğitim-öğretim döneminin güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamında tamamlanmasına ilişkin tüm kurumların görev başında olduğunu kaydetti.



- Ramazan ayı yardım kampanyası başlatıldı



Vize'de ramazan ayı dolayısıyla yardım kampanyası başlatıldı.



Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, ramazan ayı dolayısıyla yardım kampanyası başlattıklarını belirtti.



Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, "Vize İmece" sloganıyla toplanacak yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını kaydetti.



Yapılacak yardımları arttırabilmek, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak amacıyla imece usulü her yıl kampanya düzenlediklerini aktaran Özalp, herkesi kampanyaya destek vermeye davet etti.







