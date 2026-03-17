Moda tasarımcısı şehrin stresinden uzaklaşmak için kamp yaptığı köye göç etti

ÖZGÜN TİRAN - İstanbul'da yaşayan 48 yaşındaki moda tasarımcısı Yeliz Yıldırım, şehir hayatının stresinden uzaklaşmak amacıyla 7 yıl önce çadırıyla kamp yaptığı Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Küçükyayla köyüne yerleşti.



Yıldırım, 2019 yılının şubat ayında arkadaşlarıyla kamp yapmak için geldiği köyde doğayla iç içe yaşamdan etkilenerek bölgede bir arazi satın aldı.



Satın aldığı araziye küçük bir köy evi inşa eden Yıldırım, aynı yıl İstanbul'daki yaşamını geride bırakarak köye taşındı.



Kısa sürede köy yaşamına uyum sağlayan Yıldırım, arazisinde doğal üretime yöneldi. Yıldırım, 20 keçi ile tavuk, hindi ve ördek besliyor.



Ayrıca, ektiği buğdaydan elde ettiği unla kendi ekmeğini yapıyor.



- "Burada kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum"





Yeliz Yıldırım, AA muhabirine, köye yerleştikten sonra keçi sütünden katkısız peynir yaptığını, ekmeğini ise ata tohumu buğdayla hazırladığını söyledi.



Sabah erken saatlerde güne başladığını belirten Yıldırım, günün büyük bölümünü hayvanların bakımı ve üretim işleriyle geçirdiğini anlattı.



Yıldırım, köy yaşamına başlarken bazı arkadaşlarının kendisine "Yapamazsın, geri dönersin." dediğini aktararak, doğayla iç içe yaşamaktan vazgeçemediğini ifade etti.



Köy hayatının kendisine huzur verdiğini dile getiren Yıldırım, "Burada kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Her sabah herhangi bir baskı altında olmadan, hayvanlarımla uyum içinde yaşamak, toprakla ve ormanla iç içe olmak gerçekten çok güzel bir duygu." dedi.



Yıldırım, köy yaşamının İstanbul'daki hayatla kıyaslanamayacak kadar farklı ve huzurlu olduğunu sözlerine ekledi.

