Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Moda tasarımcısı şehrin stresinden uzaklaşmak için kamp yaptığı köye göç etti

        ÖZGÜN TİRAN - İstanbul'da yaşayan 48 yaşındaki moda tasarımcısı Yeliz Yıldırım, şehir hayatının stresinden uzaklaşmak amacıyla 7 yıl önce çadırıyla kamp yaptığı Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Küçükyayla köyüne yerleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 12:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yıldırım, 2019 yılının şubat ayında arkadaşlarıyla kamp yapmak için geldiği köyde doğayla iç içe yaşamdan etkilenerek bölgede bir arazi satın aldı.

        Satın aldığı araziye küçük bir köy evi inşa eden Yıldırım, aynı yıl İstanbul'daki yaşamını geride bırakarak köye taşındı.

        Kısa sürede köy yaşamına uyum sağlayan Yıldırım, arazisinde doğal üretime yöneldi. Yıldırım, 20 keçi ile tavuk, hindi ve ördek besliyor.

        Ayrıca, ektiği buğdaydan elde ettiği unla kendi ekmeğini yapıyor.

        - "Burada kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum"


        Yeliz Yıldırım, AA muhabirine, köye yerleştikten sonra keçi sütünden katkısız peynir yaptığını, ekmeğini ise ata tohumu buğdayla hazırladığını söyledi.

        Sabah erken saatlerde güne başladığını belirten Yıldırım, günün büyük bölümünü hayvanların bakımı ve üretim işleriyle geçirdiğini anlattı.

        Yıldırım, köy yaşamına başlarken bazı arkadaşlarının kendisine "Yapamazsın, geri dönersin." dediğini aktararak, doğayla iç içe yaşamaktan vazgeçemediğini ifade etti.

        Köy hayatının kendisine huzur verdiğini dile getiren Yıldırım, "Burada kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Her sabah herhangi bir baskı altında olmadan, hayvanlarımla uyum içinde yaşamak, toprakla ve ormanla iç içe olmak gerçekten çok güzel bir duygu." dedi.

        Yıldırım, köy yaşamının İstanbul'daki hayatla kıyaslanamayacak kadar farklı ve huzurlu olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        2028'de Rubio mu aday olacak?
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        Minibüs hatları servet değerinde
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Oscar partisinde
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Köpeği yapay zeka mı tedavi etti?
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        40 milyon dolar zararda
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        Kırklareli'nde 3 yaşındaki Gülsu'nun okuduğu "Bayrak" şiiri sosyal medyada...
        Kırklareli'nde Ramazan Bayramı'nda yağışlı hava etkili olacak
        Edirne ve Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde yükümlüler camilerde temizlik yaptı
        Kırklareli Valisi Turan, Roman vatandaşlarla iftar programında bir araya ge...
        Kırklareli Valisi Turan, ramazan ayı kapsamında hane ziyaretlerini sürdürüy...
