Kırklareli'nde yükümlüler camilerde temizlik yaptı
Kırklareli'nde denetimli serbestlik tedbirlerinden yararlanan yükümlüler, Ramazan Bayramı dolayısıyla camilerde temizlik çalışması yaptı.
Giriş: 17.03.2026 - 09:37
Kırklareli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Müftülüğünce imzalanan protokol kapsamında camilerin temizliği için yükümlüler görevlendirildi.
Yükümlüler tarafından camilerin içi, avlusu ve çevresinde temizlik çalışması yapıldı.
