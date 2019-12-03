Kırklareli Engelli Bakım Merkezinin açıldı

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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran Beldesinde Özel Kırklareli Engelli Bakım Merkezinin açılış programı düzenlendi.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran Beldesinde Özel Kırklareli Engelli Bakım Merkezinin açılışına Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve Eşi İlknur Bilgin'in katılımı ile düzenlendi. Açılışı yapılan Özel Kırklareli Engelli Bakım Merkezi 100 kapasite ile 19 yaş üstü kadın ve erkek Ruhsal, Demans, Alzheimer ve Parkinson hastalıklarına sahip engellilere hizmet vermekte ayrıca 66 engelli yatılı olarak hizmet alabilecek.

KIRKLARELİ 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:41

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