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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarmanın peşine düştüğü araçtan 188 kutu uyarıcı hap ele geçirildi

İHA

Kırklareli'de bir ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, buldukları araçtan 188 kutu uyarıcı hap ele geçirdi.

Jandarmanın peşine düştüğü araçtan 188 kutu uyarıcı hap ele geçirildi

Kırklareli’de bir ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, buldukları araçtan 188 kutu uyarıcı hap ele geçirdi.
Kırklareli’nin Demirköy İlçesine bağlı İğneada Beldesinde, bir aracın bagaj kısmının uyarıcı hap ile dolu olduğu bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekiplerce yapılan araştırmada, bahse konu araç İğneada Beldesi içerisinde park halinde olduğu görüldü. Araçta yapılan araştırma neticesinde araç sürücüsünün B.S. isimli şahıs olduğu tespit edilerek, olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan arama kararına istinaden şüpheli şahsın üzerinde ve aracın içerisinde aramaya yapıldı.
Tam 188 kutu
Jandarma ekiplerince araçta yapılan aramada, aracın bagaj kısmında, karton koli içerisinde 188 kutu (her bir kutu içerisinde 4 adet) 20 miligramlık uyarıcı hap ele geçirildi. Söz konusu uyarıcı haplar muhafaza altına alınarak, şüpheli B.S. isimli şahıs ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

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