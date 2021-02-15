Lüleburgaz’da unutulmaz kar manzaraları

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen yoğun kar yağışları sonrası kent beyaza döndü. Vatandaşlar Pazar gününe beyaz bir örtüyle uyanırken kentin simge noktalarında unutulmaz kar manzaraları ortaya çıktı.

Lüleburgaz’da uzun yıllar beklenen kar sonunda geldi. Cumartesi akşam saatlerinde başlayan ve pazar günü öğlen saatlerine kadar aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası kent beyaz örtüyle kaplandı. Güne bembeyaz manzarayla uyanan Lüleburgazlılar, uzun yıllardır bekledikleri karın keyfini çıkardı. Bununla birlikte çok sayıda vatandaş kentin merkezi noktalarındaki güvercinleri besledi.



Mimar Sinan’ın eserlerinden eşsiz fotoğraflar

Kar yağışıyla birlikte Mimar Sinan’ın ustalık dönemi eserleriyle Lüleburgaz’ın simge noktaları Zübeyde Hanım Parkı, Kongre Meydanı ve Gençlik Parkı gibi bölgelerinde muhteşem bir görüntü ortaya çıktı. Tüm bunlarla birlikte yoğun kar yağışında Lüleburgaz Belediyesi ekipleri can dostları da unutmadı. Haftanın 7 günü gönüllülerden ve restoranlardan toplanan yemekleri pişiren Lüleburgaz Belediyesi ekipleri, kentin çeşitli bölgelerindeki besleme noktalarında sokak hayvanlarını besledi.

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