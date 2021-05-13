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(Özel Haber) Mehmetçiğin bayramı ‘vatan’ nöbeti Mehmetçik Ramazan Bayramını Hudut Karakollarında karşıladı “Hudut Kartalları” bayramda görevde

İHA

Türkiye ile Bulgaristan arasında, sınır hattında bulunan Avcılar Hudut Karakolu'nda vatani görevini yapan kahraman Mehmetçik, Ramazan Bayramı'nı ailelerinden ve sevdiklerinden kilometrelerce uzakta komutanları ve silah arkadaşları ile kutladı.

(Özel Haber) Mehmetçiğin bayramı ‘vatan’ nöbeti Mehmetçik Ramazan Bayramını Hudut Karakollarında karşıladı “Hudut Kartalları” bayramda görevde

Türkiye ile Bulgaristan arasında, sınır hattında bulunan Avcılar Hudut Karakolu’nda vatani görevini yapan kahraman Mehmetçik, Ramazan Bayramı’nı ailelerinden ve sevdiklerinden kilometrelerce uzakta komutanları ve silah arkadaşları ile kutladı.
Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı Avcılar köyünde konuşlu bulunan Avcılar Hudut Karakolu'nda, vatani görevini yapan kahraman Türk askerleri, Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzakta komutanlarıyla kutluyor. TürkiyeBulgaristan sınır hattındaki Avcılar Hudut Karakolu'nda, gece gündüz, yaz kış, kar yağmur demeden görev yapmanın onurunu taşıyan hudut kartalları, Ramazan Bayramı'na asker ocağında girdi.
Bayram günü ailelerinden ve sevdiklerinden uzakta olan kahraman Mehmetçikler, anne, baba ve aileleriyle birlikte olmasalar da "ikinci ailem" dedikleri komutanları ve silah arkadaşlarının yanında olmaktan büyük gurur duyduklarını söyledi.
Hudut karakolunda nöbet tutan gözlemci asker başta şehit aileleri olmak üzere Türk milletinin ve kendi ailesinin ramazan bayramını kutladı.
Nizamiyede nöbet tutan asker telefonda babasıyla görüşerek, “Baba, anne bayramınız mübarek olsun. Sizlerden belki uzağım ama burada çok özel bir bayram geçiriyoruz. Komutanlarımız ve arkadaşlarımızla bayramlaştık. Hepsinin sizlere selamı var. Merak etmeyin bizler burada çok iyiyiz, vatan bizlere emanet, sizde Allaha emanet olun, hepinizi çok seviyorum” diyerek ailesinin bayramını kutladı.
Hudut hattında 7/24 görev yapan Mehmetçikler, TSK Dayanışma Vakfının bir iştiraki olan ASELSAN tarafından milli ve yerli imkânlarla üretilen Taktik Tekerlekli Zırhlı Keşif Aracının (HIZIR) sistemleriyle keşif ve gözetleme faaliyetlerini sürdürüyor. Eğitimli uzman personel tarafından söz konusu araçlar etkili bir şekilde kullanılmasının yanı sıra devriye köpek timleri de hudut hattında etkin bir şekilde görevlerini icra ediyor.
Mehmetçikler, ülkemizin en uç noktalarında elleri tetikte, gözleri sorumluluk bölgelerinde ve kulakları komutanlarında vatani görevlerini sürdürüyor. İşte onlar ‘hudut namustur’ inancıyla ülke hudutlarını koruyan kahraman askerler, dosta güven düşmana korku salan namlarıyla bilinen ‘Hudut Kartalları’, sınırı yasa dışı geçmeye çalışanlara göz açtırmıyor.

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