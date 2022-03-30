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Kırklareli’nde salgınla mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları için hatıra ormanı oluşturuldu.

Korona virüs ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları için Orman İşletme Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğünce hatıra ormanı oluşturuldu. Erikler köyü yakınlarında oluşturulan hatıra ormanına sağlık çalışanları 400 adet fidan dikti.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit oluşturulan hatıra ormanıyla pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını andıklarını belirterek, “Bizim için manidar bir etkinlik. Pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık ordusunda çalışan arkadaşlarımızı anıyoruz diktiğimiz ağaçla. Pandemi döneminde gayret gösteren tüm çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

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