Kırklareli'nde süs havuzunda elektrik akımına kapılan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Kırklareli'nde bir çay bahçesindeki süs havuzunda elektrik akımına kapılan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi'nde Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda 5 yaşındaki bir çocuk dengesini kaybederek süs havuzuna düştü. Çocuğu kurtarmak isteyen çevredeki 3 kişi de havuza girdi. Çocuk ve üç kişi elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan 4 kişi ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.